جامعة التعليم الأساسي تُقرّر مواصلة حجب الأعداد ومقاضاة وزير التربية

دعت الجامعة العامة للتعليم الأساسي اليوم الجمعة 14 جويلية 2023، وزارة التربية، إلى فتح حوار جدي والاحتكام إلى طاولة المفاوضات لتسوية مختلف الإشكاليات وتجاوز كل الصعاب، معلنة استعدادها لمواصلة النضال « لمواجهة سياسات التجويع والتشريد » .

وطالبت الجامعة بالتراجع الفوري عن قرارات إعفاء مدري مدارس ابتدائية وحجب أجور الاف المعلمين على خلفية حجب الأعداد وعدم المصادقة عليها.

كما قرر الهيكل النقابي مواصلة حجب الأعداد ومقاضاة وزير التربية وتنفيذ اعتصامات ووقفات احتجاجية على المستوى الوطني والجهوي وتنظيم يوم غضب.

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