جامعة التعليم الثانوي تتمسّك بحجب الأعداد مع مواصلة التدريس

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم الاثنين 3 مارس 2023، منظوريها الى « التمسك بالمقررات النضالية القاضية بحجب أعداد الثلاثيتين الأولى والثانية عن الادارة ».

واكدت جامعة التعليم الثانوي، مواصلتها الامتناع عن مد الادارة بالأعداد لكافة المواد والمستويات عبر اي وسيلة او آلية كانت، مع اطلاع الاولياء على نتائج ومعدلات ابنائهم بطريقة مباشرة.

كما اكدت الجامعة انها ستمد التلاميذ بأوراق تحاريرهم وجميع الاعداد المسندة اليهم ومعدلاتهم.

وأكدت الجامعة التزامها بمواصلة التدريس بصورة عادية مع انجاز جميع الفروض والامتحانات مع اصلاحها اصلاحا مستوفى داخل القسم.

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