جامعة التعليم الثانوي تدعو إلى تعليق مؤقت للدروس

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى تعليق مؤقت للدروس لمدة معينة بتواريخ مضبوطة ومعلنة تُحددها اللجنة العلمية الوطنية وفق إجراءات ومقاييس تنطلق من معطيات الواقع الحقيقية وتراعي متغيّراته.

كما طالبت الجامعة بإعادة ترتبل المراحل المتبقية من السنة الدراسية مراعاة لانعكاسات هذا الإجراء وضمانا للتوازن المعرفي والبيداغوجي ومقتضيات العملية والتقييمية ووضع شتّى السيناريوهات الضامن لنجاحها.

من جهة أخرى، أدانت الجامعة ما اعتبرته استهتار وزارة التربية بصفة ملايين أفراد الأسرة التربوية، محملة إياها المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عمّا يُمكن أن يترتّب عن ذلك من استتباعات.

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