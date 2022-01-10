جامعة التعليم الثانوي: لا يُمكن مواصلة التدريس في ظل تسارع انتشار الفيروس

أكدت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي جودة دحمان في تصريح لموقع آخر خبر أونلاين اليوم الاثنين، أنه لا يُمكن مواصلة العمل في ظل تسارع انتشار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن غلق أقسام ومؤسسات تربوية دون سواها يضرب مبدأ تكافؤ الفرص.

وبينت الجامعة بأن وزارة التربية تتبع سياسة الصمت المريب والهروب إلى الأمام رغم التفشي المتسارع للوضع الوبائي في المؤسسات التربوية، كما أنها لم تراجع قرار التدريس بنظام الأفواج.

وأعلنت الجامعة أنها ستنطلق في الاستماع إلى فروعها الجهوية بـ24 ولاية للحصول على الإحصائيات الصحيحة والحقيقية في الجهات وتقييم الوضع وعلى ضوء ذلك ستتخذ القرارات المناسبة.

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