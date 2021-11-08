جامعة الثانوي تدعو المدرسين للدخول غدًا في إضراب بكافّة المؤسسات التربوية

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الاثنين، كافّة المدرّسات والمدرّسين وهياكلهم النقابيّة إلى الدّخول في إضراب احتجاجي حضوري بكافّة المؤسسات التربوية كامل يوم الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 في انتظار اتخاذ ما يجب من قرارات نضالية تصعيدية لاحقا، وذلك على خلفية تعرض أستاذ التاريخ والجغرافيا « الصحبي بن سلامة » بمعهد ابن رشيق بالزهراء/ مندوبية بن عروس إلى اعتداء وحشي غير مسبوق بواسطة ساطور وسكين داخل الحرم المدرسي حوّله إلى غرفة الإنعاش في حالة صحيّة حرجة.

وحمّلت الجامعة وزارة الإشراف رأسا مسؤولية ما يحدث وتبعات ما سينجر عنه من تداعيات، مدينة تراخيها المتعمد في التصدي إلى هذه الاعتداءات وسلبيتها في التعاطي معها، وداعية كافة السلط المسؤولة إلى التدخل العاجل والناجع واتخاذ التدابير اللازمة من أجل إيقاف هذا النزيف ووضع حد فعلي له.

كما عبرت الجامعة عن استعدادها ومختلف هياكلها النقابية غير المشروط لاتخاذ كافة الإجراءات النضالية دفاعا عن كرامة المدرسات والمدرسين وحرمتهم الجسدية وعن مكانة المؤسسة التربوية العمومية ورمزيتها.

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