جامعة الثانوي تقترح تعليق الدروس لـ 10 أيام

تقدمت الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال جلسة جمعت نقابات التربية بوزير التربية وهياكل الوزارة اليوم الثلاثاء، بمقترح يقضي بتعليق الدروس لفترة 10 أيام في كافة المستويات أو كافة المستويات عدا السنة التاسعة و البكالوريا وتقديم مواعيد الفروض التأليفية ومواعيد الامتحانات الوطنية اذا كان ذلك ممكنا عمليا وذلك لتجنيب الأسرة التربوية والتلاميذ خطر الإصابة على أن يتم الاستعداد وتوفير كافة وسائل الوقاية خلال فترة الإمتحانات العادية والوطنية.

وأكدت الجامعة العامة رفضها المطلق الحديث مجددا عن البرتوكول الصحي كحل وقائي يمكن اعتماده نظرا لغيابه التام في أغلب المؤسسات التربوية ونظرا إلى عدم التزام وزارة التربية بتعهداتها في التوفير المسترسل والدائم لمستلزمات الوقاية.

كما أكدت الجامعة العامة على ضعف التنسيق بين الهياكل الجهوية للوزارة وهياكل وزارة الصحة مما جعل عمليات التقصي تقتصر فقط على المؤسسات التي ثبت فيها انتشار واضح للفيروس وارتفاع عدد المصابين بها.

ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي كل المدرسين إلى اتخاذ جميع احتياطاتهم وحث التلاميذ على ذلك كما دعت كافة هياكلها الجهوية والأساسية إلى اتخاذ كل القرارات المستوجبة بالتنسيق مع الهياكل النقابية لقطاعات التربية الأخرى لحماية الإطار التربوي والتلاميذ .

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