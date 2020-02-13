جامعة الثانوي تُصعّد الاحتجاجات وتُحمل وزارة التربية مسؤولية استشراء العنف

دعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم الخميس، كافة النقابات الأساسية والفروع الجامعية إلى التحرك الميداني الفوري واتخاذ ما يجب من أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن حرمة المؤسسات التربوية وكرامة العاملات والعاملين بها، وذلك في ضوء حالات العنف التي تشهدها مختلف المؤسسات التربوية.

وحمّلت الجامعة وزارة التربية مسؤولية استشراء هذه الآفة غير التربوية التي لم تحرك إزاءها أي ساكن مكتفية بموقف الفرجة السلبي وما ينطوي عليه من تشجيع غير مباشر فاضحة مسعاها المكشوف إلى مزيد توتير المناخ التربوي وتعفينه تخريبا لما تبقى من مكانة المدرسة العمومية ورمزيتها.

وطالبت جامعة التعليم الثانوي الوزارة ومختلف السلطات المسؤولة بالتدخل العاجل والفعال واتخاذ ما يجب من إجراءات حمائية وقانونية من شأنها الحد من استشراء هذه الاعتداءات والعمل على بلورة تصور تربوي مشترك وشامل يعالج هذه الظاهرة ويتعاطى معها بما يجب من الفاعلية والجدوى.

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