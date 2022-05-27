جامعة الثانوي تُقرر مقاطعة إصلاح إمتحانات الباكالوريا طيلة يوم 16 جوان القادم

أعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي في بيان لها اليوم الجمعة، مقاطعة عملية إصلاح امتحانات البكالوريا طيلة يوم 16 جوان المقبل بكافة مراكز الإصلاح الوطنية.
وأرجعت الجامعة قرارها إلى ما اعتبرته « تعنّت وزارة التربية وتماديها في انتهاج سياسة المكابرة واستهانتها بكل التبعات التي يمكن أن تنجر عن اسلوب التشفي والعقاب والدوس على كرامة منظوريها ».
كما أكدت الجامعة « استعدادها المطلق لاتخاذ كافة الاجراءات النضالية المستوجبة في صورة تمادي وزارة التربية في انتهاج أسلوبها الراهن ».
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