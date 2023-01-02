جامعة النقل: إضراب أعوان نقل تونس سيتواصل حتى في حال التسخير

أعلن كاتب عام جامعة النقل وجيه الزيدي في تصريحات صحفية على هامش وقفة احتجاجية لاعوان الشركة في ساحة القصبة اليوم الاثنين، أن اعوان شركة نقل تونس ماضون في اضرابهم عن العمل، الذي انطلق اليوم في ولايات تونس الكبرى، حتى في صورة لجوء وزارة الاشراف الى التسخير.

وشدد الزيدي على أن هذا الاضراب مفتوح الى حين صرف اجور ومنح شهر ديسمبر ووصولات أكل شهر نوفمبر.

وبيّن الزيدي أن المطالب لا تتعلق بإمتيازات جديدة أو إتفاقيات سابقة لم يتم تفعيلها بل بأجور ومنح لها علاقة مباشرة بإعاشة الأعوان وعائلاتهم.

كلمات البحث :إضراب;تسخير;جامعة النقل