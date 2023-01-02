جامعة النقل: إضراب النقل مفتوح إلى حين صرف مستحقات الأعوان

أكّد كاتب عام الجامعة العامة للنقل باتحاد الشغل وجيه الزيدي في تصريحات صحفية صباح اليوم الاثنين، أن إضراب أعوان شركة نقل تونس سيكون مفتوحا بداية من اليوم 2 جانفي 2023 إلى حين إيفاء وزارة الإشراف بأجور الأعوان ومستحقاتهم ووصولات الأكل ومنحة اخر السنة المتخلّدة بذمة الحكومة وبعضها يعود لشهر نوفمبر.

وإعتبر الزيدي أن الإضراب حق دستوري ووسيلة للدفاع عن أبناء وبنات شركة نقل تونس إزاء ما اعتبرته تعنّت سلطة الإشراف ، مشيرا إلى أن وزارة المالية قالت إنها غير قادرة على صرف مستحقات الأعوان.

وبيّن الزيدي أن المطالب لا تتعلق بإمتيازات جديدة أو إتفاقيات سابقة لم يتم تفعيلها بل بأجور ومنح لها علاقة مباشرة بإعاشة الأعوان وعائلاتهم.

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