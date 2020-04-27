جامعة تونس المنار ضمن أفضل 400 جامعة في العالم

أظهر التصنيف الدولي التايمز للتعليم العالي، الذي نشره مؤخرا ضمن تقريره السنوي بخصوص الجامعات المؤثرة في محيطها حول العالم لسنة 2020، أن جامعة تونس المنار صنفت ضمن قائمة أفضل 400 جامعة في العالم، وضمن أفضل 200 مؤسسة جامعية في مجالات جودة التعليم والصحة.

ويُعنى التصنيف الدولي التايمز للتعليم العالي بالجامعات المؤثرة على محيطها بقياس مؤشرات أداء الجامعات فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق بلاغ صادر اليوم الاثنين عن جامعة تونس المنار والتي صنفت ضمن ذات التصنيف ضمن 300 مؤسسة جامعية حسب مؤشري السلام والعدالة والمؤسسات والشراكة من أجل أهداف التنمية المستدامة.

وتم ترتيب الجامعة لسنتين على التوالي ضمن قائمة 801 و900 لأفضل الجامعات على المستوى العالمي، حسب تصنيف شانغهاي الدولي للجامعات حيث صنفت ضمن قائمة أفضل 500 مؤسسة جامعية في اختصاصي الطب السّريري والبيوتكنولوجيا، وكانت الجامعة المغاربية الوحيدة ضمن تصنيف شانغهاي لسنة 2019.

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