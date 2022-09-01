جامعة مديري الصحف تندد بانخراط الإعلام المغربي في موجة تشهير ضد تونس

عبرت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف في بيان صادر عنها اليوم الخميس 1 سبتمبر 2022، عن استغرابها من موجة التشهير التي انخرطت فيه وسائل الإعلام المغربية ضد تونس، اثر الاعلان عن استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد، أمين عام جبهة البوليساريو بمناسبة مشاركته في أشغال قمة » تيكاد 8 « .

وقالت الجامعة إن الإعلام المغربي أطلق كمّا غير محدود من التشويه والتشكيك والسباب والشتيمة تجاه تونس وشعبها ورئيسها، غير مقدّر لماضي ولواقع العلاقات القائمة بين الشعبين منذ أمد بعيد وغير آبه بمستقبل جمعي لا مناص من بنائه المشترك رغم ما يعترضه من صعوبات وعراقيل وتضارب مصالح ومحاولات الاجهاض ».

ونبهت الهيئة من مخاطر مثل هذه الانزلاقات وانعكاساتها السيئة على علاقات البلدين والشعبين وخاصة على مستقبل البناء المشترك المنشود وما يمكن أن تثيره من ضغائن وكراهية.

وأكدت جامعة الصحف عدم قبولها أن يقع الاعتداء على حرمة الوطن ورموزه تحت اي مسوغ كان، رافضة رفضا باتا أن يقع الإضرار بمصالح تونس الداخلية والخارجية من طرف أي كان.

ونأت الجامعة بنفسها وبالصحف التونسية والاعلام الوطني عن السقوط في فخ تبادل الاتهامات والشتائم والانجرار الى مربع العداء والفتنة والتباغض.

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