جامعة مربي الدواجن ترفض الترفيع في أسعار الفراخ

أعلنت الجامعة الوطنية لمربي الدواجن صلب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري في بيان لها، رفضها الترفيع في أسعار الفراخ »بطريقة غير مدروسة ودون اي مبرر في الوقت الحاضر » .
كما اعتبرت الجامعة أي زيادة في سعر الفراخ « مسّا بمنظومة الانتاج وبالمقدرة الشرائية » .
كما دعت الجامعة الوطنية لمربي الدواجن جميع المتدخلين في المنظومة وخاصة المجمع المهني المشترك للدواجن والأرانب إلى إعداد هيكلة لسعر تكلفة الفراخ على غرار تكلفة دجاج اللحم والبيض.
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