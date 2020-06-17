جامعة وكالات الأسفار تقترح مناطق سياحية مغلقة للأجانب وأخرى مفتوحة للتونسيين

اقترح رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة جابر بن عطوش، لدى إشرافه أمس الثلاثاء، بجزيرة جربة، على جلسة عقدتها جامعة الجنوب الشرقي لوكالات الأسفار والسياحة، عددا من الحلول الرامية إلى تأمين استعادة النشاط السياحي لجزء من حيويته، من بينها إقرار مناطق سياحية مغلقة بالمناطق التي يوجد بها مطار ونزل وأنشطة ترفيهية، وإخضاع السائح عند وصوله إلى التحليل.

وبين المتحدث بأن هذه المناطق السياحية المغلقة يجب أن تخصص للسياح الأجانب لتجنب اختلاطهم بالسياح التونسيين الذين توضع على ذمتهم مناطق سياحية أخرى، مفتوحة.

وأضاف رئيس الجامعة في تفصيله للمقترح، أن العمال بالمناطق السياحية المغلقة يظلون في مقرات العمل دون اختلاط بعائلاتهم، فيما يمكن للسائح أن يغادر النزل في مسلك ترفيهي محدد وبوسائل نقل معينة، وإذا ما تم النجاح في هذا التوجه يمكن اعتماده في قطاع الصناعات التقليدية.

كما اقترح بن عطوش ضرورة العمل على تقوية الوجهة السياحة التونسية، مشيرا إلى أن هذه الحلول تبقى مقترحات للدرس وإبداء الرأي فيها من طرف مختلف الشركاء في القطاع.

وأكد رئيس الجامعة بأن المشغل الأهم يظل عودة القطاع السياحي للعمل وعودة النقل الجوي وعدة قطاعات أخرى في ارتباط مباشر وغير مباشر بالنشاط السياحي.

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