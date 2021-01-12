جامعتا التعليم الثانوي والأساسي تدعوان الحكومة لإقرار حجر صحي شامل

دعت جامعة التعليم الثانوي وجامعة التعليم الأساسي في بيان مشترك لهما اليوم الثلاثاء، الحكومة إلى اتخاذ قرار الحجر الصحي الشامل لكسر حلقة العدوى المجتمعية وحماية أبناء الشعب من خطر الوباء القاتل واتخاذ ما يجب من تدابير اقتصادية واجتماعية.

ودعت الجامعتان الحكومة إلى اتخاذ كل التدابير الإقتصادية والإجتماعية لتخفيف وطأة الوباء على أبناء الشعب، ووزارة التربية إلى رصد ما يكفي من إعتمادات مالية وتوفير ما يجب من تجهيزات لوجستية كفيلة بتطبيق صارم للبروتوكول الصحي بالمؤسسات التربوية.

ودعت الجامعتان وزارة التربية إلى التفاوض العاجل حول كل ما يتعلق بما تبقى من السنة الدراسية.

كلمات البحث :جامعة التعليم الثانوي;حجر صحي