جانفي 2021: إنتهاء تجميد أصول بن علي وأقاربه في سويسرا

أعلنت الحكومة السويسرية في بيان أصدرته يوم الجمعة 11 ديسمبر 2020، أن آجال قرار تجميد أصول الرئيس التونسي السابق بن علي في سويسرا ستنتهي في جانفي 2021 حيث ستكون الفترة قد وصلت حينها إلى الحد الأقصى القانوني وهو 10 سنوات.

ولكي تتسنى إعادة الأصول المجمّدة من خلال قناة « المساعدة القانونية المتبادلة » بين البلدين، يتوجّب إصدار أحكام نهائية وواجبة التنفيذ في تونس، تأمر بمُصادرة الأصول الموجودة في سويسرا وتبيّن وجود صلة بين هذه الأصول وارتكاب جريمة جنائية.

يُشار إلى أن القانون الفدرالي السويسري المتعلق بإجراءات تجميد وإعادة الأصول غير المشروعة التي يحتفظ بها أشخاص أجانب مُعرّضون سياسيًا ينظم مدة تجميد الأصول وشروط تمديدها السنوي.

ويُمكن التمديد في قرار التجميد إذا أعربت الدولة المعنية عن استعدادها للتعاون مع برن في إطار المساعدة القانونية المتبادلة.

وفي السياق ذاته، قالت الحكومة الفدرالية إن انتهاء صلاحية أمر التجميد لهذه الأصول التونسية ليس له أي تأثير على عمليات تجميد الأصول الأخرى التي أمرت بها السلطات القضائية السويسرية في إطار الإجراءات الجنائية والمساعدة القانونية المتبادلة الجارية.

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