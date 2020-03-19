جاهزية الجيش للتصدي لوباء كورونا على طاولة اجتماع المجلس الأعلى للجيوش

أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد على اجتماع المجلس الأعلى للجيوش الذي التأم مساء الخميس 19 مارس 2020، بقصر قرطاج وخصص للنظر في الوضع العام في تونس خاصة في علاقة بالإجراءات اللازمة توقيا من تفشي فيروس كورونا.

وأفاد وزير الدفاع الوطني عماد الحزقي أن اللقاء كان مناسبة اطلع خلالها رئيس الدولة على جاهزية الجيش الوطني بمختلف مكوناته للمساهمة في التصدي لوباء كورونا.

وأكّد الوزير استعداد المؤسسة العسكرية لتسخير كل الوسائل البشرية والمادية الممكنة وفق ما تقتضيه المرحلة من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس والحفاظ على حياة المواطنين وأمنهم.

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