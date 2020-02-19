جبل الجلود: القبض على امرأة بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني جبل الجلود بتونس يوم الثلاثاء 18 فيفري 2020، العاصمة من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (امرأة 27 سنة) قاطنة بجهة المروج 02، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وتبين بالتحري معها أنها محل تفتيش لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس 01 من أجل تورطها في قضية ذات صبغة إرهابية موضوعها « الاشتباه في الانضمام الى تنظيم إرهابي » وصادر في شأنها حكم بالسجن لمدة سنة واحدة.

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بالاحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنها.

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