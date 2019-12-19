جبل الجلود: حجز آلاف الأحذية والملابس مجهولة المصدر و33 ألف قرص مخدر

تمكّنت وحدات منطقة الأمن الوطني بجبل الجلود من ولاية تونس اليوم الخميس 19 ديسمبر 2019، من العثور على سيّارتين ودرّاجة ناريّة وشاحنة بمصنع مهجور بجهة جبل الجلود وضبط 08 أشخاص (من بينهم شخص محلّ تفتيش) بصدد إفراغ الشّاحنة المذكورة من محتواها المتمثّل في عدد كبير من العلب الكرتونيّة (مجهولة المصدر) المحتوية على حوالي 1300 حذاء رياضي جديد و1550 سترة بقيمة تناهز 220 ألف دينارا، إلى جانب 33800 قرصا مخدّرا.

وأذنت النّيابة العموميّة بمراجعتها بالاحتفاظ بهم جميعا واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنهم وتسليم كامل المحجوز لإدارة الشّرطة العدليّة لمباشرة الأبحاث.

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