جبل بوقرنين: الجهود متواصلة لإخماد الحريق وتحذير لمستعملي الطريق السيارة من الحيوانات الفارة

أعلن الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية، أن وحدات الإطفاء التابعة للحماية المدنية والإدارة العامة للغابات معززة بوحدات الإطفاء التابعة لقوات جيش الطيران، تواصل عمليات إخماد الحريق الذي إندلع ظهر اليوم على الساعة 14:20 بجبل برج السدرية التابع لسلسة جبال بوڤرنين والمتاخم لحي الكعبي السكني التابع لمعتمدية برج السدرية.

وأشار الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية إلى صعوبة الوصول لجيوب النار نظرا لطبيعة التضاريس بالاضافة لعامل الرياح التي ساهمت في سرعة إنتشار الحريق.

وقد دعا رئيس مصلحة الاتصال المروري بالمرصد الوطني لسلامة المرور مراد الجويني مستعملي الطريق السيارة ’’مرناق » لتوخي الحذر بسبب الحيوانات الفارة من الحريق .

من جهتها، دعت شركة الطرقات السيارة مستعملي الطريق إلى مضاعفة الحذر والانتباه خاصة من مستوى الكلم 7 إلى كلم 15 سواء في اتجاه تونس او في اتجاه الحمامات تحسبا لنفور الحيوانات من الغابة المجاورة.

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