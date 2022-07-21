جبل بوقرنين: المساحة المحروقة قُدّرت بـ 533 هكتارا

أكدت وزارة الفلاحة في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، السيطرة نهائيّا على الحريق الذي اندلع يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 على الساعة 14 و43 دق بالسلسلة الجبليّة الممتدّة من جبل بوقرنين إلى جبل برج السدريّة من ولاية بن عروس.

وأشارت الوزارة إلى أن الإدارة العامّة للغابات قامت بتحديد المساحة المحروقة التي قدّرت بـ 533 هك من غابات العرعار والصنوبر الحلبي والغابة الشعراء حيث تمّ إخماد الحريق نهائيّا صبيحة اليوم الخميس 21 جويلية 2022 على الساعة 10 و20 دق.

كلمات البحث :جبل بوقرنين;حريق