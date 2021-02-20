جبل سمامة: العثور على لغم في شكل قذيفة موجّهة

اخر تحديث : 20/02/2021
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

لغم القصرين

تمكنت القوّة الأمنيّة المشتركة لمكافحة الإرهاب بالقصرين يوم 19 فيفري 2021، من العثور بالمكان المعروف بسيدي زروق عمق جبل سمامة على لغم في شكل قذيفة موجّهة محشوّة بمادّة يُرجّح أنها متفجّرات.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت، أنه تمّ حجز القذيفة المذكورة والتنسيق في شأنها مع الوحدة الوطنيّة للبحث في جرائم الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.


Print This Post

كلمات البحث :;;

اقرأ المزيد ...


نعلم قراءنا الأعزاء أنه لا يتم إدراج سوى التعليقات البناءة والتي لا تتنافى مع الأخلاق الحميدة
و نشكر لكم تفهمكم.

ترك التعليق