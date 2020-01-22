جبل مغيلة: إصابة جنديّين في انفجار لغم أرضي بتلة السوايسية

أعلن مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن جنديّين اثنين أُصيبا إثر انفجار لغم أرضي اليوم بمنطقة « تلة السوايسية » الواقعة وسط جبل مغيلة التابع لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ما استدعى نقلهما إلى المستشفى المحلي بسبيطلة لتلقي الإسعافات الضرورية.
جدير بالذكر بأن منطقة « تلة السوايسية » توجد وسط جبل مغيلة داخل المنطقة العسكرية المغلقة.
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