جبل مغيلة: إصابة جنديّين في انفجار لغم أرضي بتلة السوايسية

أعلن مصدر أمني في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء، أن جنديّين اثنين أُصيبا إثر انفجار لغم أرضي اليوم بمنطقة « تلة السوايسية » الواقعة وسط جبل مغيلة التابع لمعتمدية جلمة من ولاية سيدي بوزيد ما استدعى نقلهما إلى المستشفى المحلي بسبيطلة لتلقي الإسعافات الضرورية.

جدير بالذكر بأن منطقة « تلة السوايسية » توجد وسط جبل مغيلة داخل المنطقة العسكرية المغلقة.

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