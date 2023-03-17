جبهة الخلاص: اعتصام مفتوح بداية الأسبوع القادم للمطالبة بأمرين

أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي خلال وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة اليوم الجمعة، أنه سيتم تنفيذ اعتصام مفتوح بداية الأسبوع القادم ستُشارك فيه العائلات السياسية وعائلات المساجين للمطالبة بأمرين.

وأكد الشابي أن الاعتصام لن يُرفع حتى يخرج متحدث باسم محكمة تونس يُعلم الرأي العام بسبب إيقاف الموقوفين وبالأعمال المادية المجرمة المنسوبة إليهم مع المطالبة بمنحهم كل شروط الكرامة في حجرات إيقافهم.

وأبرز الشابي بأن معنويات الموقوفين مرتفعة إلى أقصى درجة ويستمدونها من « وقفة الأحرار خارج القضبان » ، وفق تعبيره، موضحا بأنه تمّ إعلامهم في الأسبوع الماضي بأن حالة المساجين تعكّرت.

كلمات البحث :اعتصام;جبهة الخلاص;مطالبة