جبهة الخلاص: الموظفان بوزارة الفلاحة تحصلا على الرخص لاستعمال السيارات الادارية

‏علّقت جبهة الخلاص الوطني في بيان صحفي مساء الثلاثاء، على التصريح الذي أدلى به رئيس الجمهورية يوم الاثنين المنقضي عند استقباله لوزير الفلاحة، والمتعلق بحضور اثنين من إطارات وزارة الفلاحة اجتماعا لها قادمين على متن سيارتهما الإدارية داعيا الوزير الى اتخاذ الإجراءات التأديبية ازاءهما.



واعتبرت الجبهة تصريح الرئيس تحريضا مباشرا من قبله ضد مواطنين من اجل ممارسة حقهما في الاجتماع وهي الحرية المكفولة لهما بكل الدساتير والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.

وأبرزت الجبهة بأن القوانين الجارية تتيح لموظفي الدولة استعمال السيارات الإدارية لقضاء شؤونهم الخاص دون تحديد لطبيعتها، مذكرة بأن أحكام الباب الثاني من الامر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 والمتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية ينص في فصله التاسع على أنه « إذا اقتضت ضرورة العمل الترخيص للأعوان العموميين باستعمال تلك السيارات بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية وذلك بمقرر معلل ممضى من قبل رئيس الإدارة » .

وأكدت جبهة الخلاص على أن العونين المذكورين من إطارات وزارة الفلاحة وانهما تحصلا على الرخص الادارية طبقا لمقتضيات القانون.

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