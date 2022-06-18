جبهة الخلاص تستنكر الحكم الصادر ضدّ مخلوف وتستغرب صمت هيئة المحامين

استنكرت جبهة الخلاص في بيان لها، الحُكم القضائيّ الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس والقاضي بسجن المحامي سيف الدين مخلوف رئيس كتلة ائتلاف الكرامة. لمدة عام.

كما عبرت الجبهة عن استغرابها من صمت الهيئة الوطنية للمحامين أمام تعدي القضاء العسكري على اختصاصها وذلك بحرمان محام مباشر من ممارسة مهنة المحاماة لمدة خمس سنوات، مؤكدة أنه الهيكل الوحيد المختص باتخاذ مثل هذه الإجراءات في حق المحامين.

ودعت الجبهة كافة الاطياف السياسية والمدنية للتصدي لنظام رئيس الجمهورية قيس سعيد.

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