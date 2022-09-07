جبهة الخلاص تعلن مقاطعتها الانتخابات التشريعية

أعلن رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي في ندوة صحفية اليوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022، توجه مكونات الجبهة لمقاطعة الانتخابات التشريعية المتوقع تنظيمها في 17 ديسمبر 2022.

واعتبر الشابي أن « المشاركة في هذه الانتخابات لن تكون إلا ديكورًا على شاكلة ما حدث سابقًا زمن الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي »، مضيفًا أن المقاطعة تأتي اعتراضًا على قانون انتخابي يتحكم به قيس سعيّد.

وبيّن الشابي أن « السلطة ماضية في سياسة الهروب إلى الأمام، وهي تحاول شرعنة ما اعتبره « انقلابا » ، وتصدر المراسيم تلو الأخرى لمحاولة السيطرة على الوضع، مؤكداً أن « المشاركة في الانتخابات التشريعية تعني القبول بما وصف بالانقلاب، وهو ما يرفضه » ، على حد تعبيره.

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