جبهة الخلاص تُطالب بتمكين النائبة السابقة لطيفة الحبّاشي من جواز سفرها للعلاج بالخارج

عبرت جبهة الخلاص في بيان لها اليوم الثلاثاء، عن تضامنها ومساندتها التامّة للمحامية والنائبة السابقة بالبرلمان لطيفة الحبّاشي على إثر ما اعتبرته مماطلة في نيل جوار سفرها بعد أن تقدّمت بطلب لتجديدِه منذ ما يزيد عن الأسبوعين.

وطالبت الجبهة الجهات الرسمية بالإسراع بتمكينها من جواز سفرها باعتباره حقا مشروعا يكفُله القانون وتحميه المواثيق الانسانيّة المحليّة والدوليّة.

كما حملت الجبهة السلطة القائمة مسؤولية التداعيات الخطيرة على صحّتها وما يمكن أن ينتج عن هذه المماطلة من تبعات على وضعيّتها النفسية والجسديّة.

يُشار إلى أن الحباشي تعانِي من مرض خبيثٍ ونادرٍ يتطلّب علاجا بالأشعة في الخارج حسب توصياتِ طبيبها المُباشر.

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