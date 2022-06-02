جبهة الخلاص: رئيس الدولة حوّل المرفق القضائي إلى أداة للاضطهاد

اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بلاغ لها اليوم الخميس، أن إصدار رئيس الجمهورية أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا تدخّل فظّ في سير المرفق القضائي ينزع عن هذا الأخير ما تبقى له من قرينة الاستقلالية بعد حلّ المجلس الأعلى للقضاء وهو يفقد احكامه نهائيا شرط المحاكمة العادلة ويحوله الى أداة للاضطهاد.

وشددت جبهة الخلاص على أن هذا الاجراء الذي أقدم عليه الرئيس يؤذن بدفع البلاد إلى المواجهة بين الدولة وبين الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية الوطنية وأصحاب الرأي الحر من اعلاميين ومدونين واكاديميين ولن يزيد الأزمة السياسية الاّ استفحالا في وقت تُنذر فيه الأوضاع الاجتماعية بالتفاقم والعزلة الخارجية بالازديَاد.

ونددت جبهةَ الخلاص الوطني بهذا « الاجراء المحدثِ الذي أقدم عليه رئيس الدولة لهدم ما تبقى من صرح الديمقراطية والفصل بين السلطات ولتطويع القضاء وتسخيره لخدمة السلطة السياسية في خصوماتها مع معارضيها » ، وفق البلاغ.

ودعت الجبهة كافة القوى السياسية والاجتماعية لتوحيد كلمتها والوقوف صفا واحدا والعمل على انقاذ تونس واعادتها إلى الشرعية الدستورية والحكم الرشيد.

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