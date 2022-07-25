جبهة الخلاص: سعيد فشل في نيل التزكية الشعبية لمشروع الدستور وعليه الاستقالة

اعتبرت جبهة الخلاص الوطني في بيان لها مساء اليوم الاثنين، أن قيس سعيد قد فشل فشلا ذريعا في نيل التزكية الشعبية لمشروع الدستور وفقد بذلك كل مبرر للاستمرار في الحكم، مطالبة إياه بناء على ذلك بالاستقالة وفسح المجال لتنظيم انتخابات عامة رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها

وأشار الجبهة إلى أن زهاء 75 % من الناخبين التونسيين رفضوا منح تزكيتهم لمسار قيس سعيد على مدى السنة الماضية، كما رفضوا اضفاء الشرعية على مشروع دستوره، معتبرة أن الأرقامَ التي أعلنتها الهيئةُ المشرفة على الاستفتاء، جاءت بعيدة كل البعد عما لاحظه المراقبون المحليون والأجانب من عزوف الناخبين عن مكاتب الاقتراع على مدى اليوم الانتخابي وهو مَا يُعزز الشكوك في حياد واستقلالية هاته الهيئة ومصداقية الأرقام التي أعلنها، وفق البيان.

وأكدت الجهبة تمسكها بدستور 27 جانفي 2014 وتعتبره مرجعا وحيدا للشرعية الدستورية للبلاد.

واعتبرت جبهة الخلاص أن قيس سعيد وضع نفسه خارج اطار الحوار الوطني، مناشدة القوى الوطنية السياسية والمدنيّة بفتح مشاورات عاجلة من أجلِ عقد مؤتمر للحوار الوطني.

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