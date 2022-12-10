جبهة الخلاص في مسيرة وسط العاصمة للدعوة لمقاطعة الانتخابات

خرج مئات التونسيين صباح اليوم السبت، في مسيرة وسط العاصمة، بدعوة من جبهة « الخلاص الوطني » المعارضة لرئيس الجمهورية قيس سعيد، للمطالبة مجددا بعزله و »عودة المسار الدستوري » ولحث التونسيين على « مقاطعة » الانتخابات التشريعية المنتظر تنظيمها خلال أسبوع.

وانطلقت هذه المسيرة من أمام ساحة العملة في اتجاه المسرح البلدي عبر نهج أثينا ثم شارع الحبيب ثامر، وطالب المشاركون فيها، والذين قدر مصدر أمني عددهم بالمئات، برحيل الرئيس سعيد، منددين بما وصفوه بـ »العجز عن إدارة البلاد الذي أدى إلى مزيد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إضافة إلى الأزمة السياسية الحادة « .

ودعوا إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية ووصفوها بـ »الانتخابات المغشوشة والمهزلة »، معتبرين أن رئيس الجمهورية يسعى لجعلها وسيلة « لإضفاء شرعية مزعومة على نظام انقلابي يعمل على تركيز حكم استبدادي »، وفق تعبيرهم.

ومن الهتافات والشعارات المرفوعة خلال هذه المسيرة شعار « ارحل » و »الشعب يريد ما لا تريد » و »أوفياء أوفياء لدماء الشهداء »، و »يسقط يسقط الانقلاب » و »مقاطعة مقاطعة ».

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني نجيب الشابي، في تصريح لـوكالة تونس أفريقيا للأنباء إنه « لا يمكن أن نقبل بانتخابات لمجلس مجرد من الصلاحيات وانتخابات لإضفاء شرعية زائفة لحكم فردي مطلق »، معتبرا أن الرئيس بصدد « التراجع والتقهقر وأنه بدأ يتراجع عن نبرة التهديد التي كان يعتمدها قبل سنة من اليوم ».

كلمات البحث :الانتخابات;جبهة الخلاص