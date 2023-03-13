جبهة الخلاص: لا ولن نعترف بـ «المجلس النيابي» ونتمسك بدستور 2014

أعلنت جبهة الخلاص في بلاغ لها، أنها لا ولن تعترف بـ « المجلس النيابي » المنبثق ما اعتبرته « دستور انقلاب غير شرعي »، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة.

وأعربت الجبهة عن تمسكها بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين ، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي، مشددة على أن ما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق.

واعتبرت جبهة الخلاص قرار حل كل المجالس البلدية المنتخبة سنة 2018، استحواذا على المجالس البلدية وحلقة جديدة في سلسلة الإجراءات الانقلابية التي كرست وضع رئيس الدولة يده على كل السلطات ، مشددة على أن ذلك خرق صارخ للقوانين والأنظمة السَارية.

وعبرت جبهة الخلاص الوطني عن تضامنها الصادق مع مطالب الجامعة الوطنية للبلديات التي ذكرت في بيانها الأخير بعدم قانونية قرار حل البلديات وتخوفاتها من المس بمصالح المواطنين ودعوتها إلى ضرورة تنظيم انتخابات محلية في آجالها العادية.

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