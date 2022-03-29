جرائم انتخابية: عدم سماع الدعوى في حق الفخفاخ والهمامي والمرايحي وخطايا ضدّ آخرين

أصدرت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الثلاثاء، أحكامها في القضايا المتعلقة بالجرائم الانتخابية مخالفة الإشهار السياسي.

وقد قضت الدائرة بعدم سماع الدعوى في حق كل من الياس الفخفاخ وحمة الهمامي ولطفي المرايحي، في حين سلّطت خطايا مالية على كل من نبيل القروي قدرها 30 ألف دينار وسعيد العايدي بقيمة 5 آلاف دينار والصافي سعيد قدرها 5 آلاف دينار.

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