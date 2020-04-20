جربة: إلغاء الزيارة السنوية لمعبد الغريبة

أعلن بيريز الطرابلسي رئيس جمعية الغريبة في جربة في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام مساء اليوم الاثنين، إلغاء الزيارة السنوية لمعبد الغريبة اليهودي بمنطقة الرياض بمعتمدية جربة حومة السوق من ولاية مدنين المقررة من 7 ماي إلى 13ماي 2020.

وأرجع الطرابلسي القرار إلى الوضع الحالي للبلاد المتصل بمجابهة فيروس كورونا المستجد وكذلك الشأن بالنسبة للعديد من دول العالم.

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