جربة: إنقاذ شخصين تعرض مركبهم لعطب بعرض البحر

تمكنت دورية بحرية تابعة للمركز البحري بجربة حومة السوق يوم أمس الخميس 27 أكتوبر 2022، من نجدة و إنقاذ شخصين بعد أن تعرض مركبهم لعطب بعرض البحر كما تم قطر المركب المذكور إلى ميناء جربة حومة السوق و السماح للشخصين المذكورين بالعودة إلى منازلهم رفقة أقاربهم .

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت بإتخاذ ما يتعين في شأنهما.

وبين المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ له، أن تعرض الحرس جاء على إثر تقدم إحدى متساكنات جربة إلى مركز الحرس البحري و إعلامها عن تغيب زوجها و شخص آخر كان يرافقه على متن مركب بحري ترفيهي .

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