جربة: الحرس الديواني يحجز 480 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بأجيم جربة التابعة لفصيل مدنين، من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي قادمة من بن قردان في اتجاه جزيرة جربة حيث باخضاعها إلى التفتيش الدقيق تم العثور داخلها على مبلغ مالي قدر بـ480 ألف دينار تونسي لا يملك في شأنه صاحبه أية وثيقة تثبت شرعية مسكه إضافة إلى كمية من الفواكه الجافة المهربة بقيمة 6600دينار.

وأكدت الديوانة التونسية أنه تم تحرير محضر حجز في الغرض بقيمة جملية قدرت بـ 507ألف دينار باعتبار وسيلة النقل.

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