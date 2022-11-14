جربة: الحرس الديواني يُحبط محاولة تهريب مبلغ مالي قيمته 260 ألف دينار

تمكنت دورية تابعة لفرقة الحرس الديواني بأجيم جربة من إحباط محاولة تهريب مبلغ مالي هام من العملة التونسية مخفية بإحكام على متن شاحنة خفيفة تحمل ترقيم تونسي على مستوى القنطرة الرومانية بجزيرة جربة وذلك إثر مرورها على جهاز التفتيش بالأشعة بنقطة التفتيش بالقنطرة.

وأوضحت الديوانة التونسية أعوان دورية الحرس الديواني المتمركزة بالمكان أن تولت إخضاع الشاحنة المذكورة للتفتيش الدقيق ليتم العثور داخلها على مخبأ مهيأ يحتوي على مبلغ مالي يناهز 260 ألف دينار تونسي (تحديدا 259،430 دينار).

وتم تحرير محضر حجز في الغرض وتم اثر استشارة النيابة العمومية الإذن باستكمال الأبحاث الديوانية بالتنسيق مع مصالحها إضافة إلى استكمال الأبحاث العدلية لدى المصالح الأمنية المختصة.

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