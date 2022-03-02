جربة: حجز 9 مسدسات يُشتبه في كونها ذات طابع أثري

قامت مصالح الحرس الديواني بجربة إثر التنسيق مع مصالح النيابة العمومية بالجهة بمداهمة إحدى المحلات وبتفتيشه تم العثور على 09 مسدسات يشتبه في كونها ذات طابع أثري، وذلك في إطار استكمال الأبحاث المتعلقة بحجز أربعة بنادق صيد مهربة ذات قيمة أثرية من قبل مصالح الحرس الديواني بالصخيرة.

وأعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها، أنه تم تحرير محضر في الغرض في انتظار عرض القطع المحجوزة على مصالح المعهد الوطني للتراث والمصالح الأمنية المختصة لتحديد خصائصها الفنية.

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