جرجيس: ضبط 28 صفيحة من مخدر الكوكايين تزن 31 كلغ

أعلنت الديوانة التونسية في بلاغ لها مساء الخميس، عن عملية انتشال جسم مشبوه في عرض سواحل جرجيس من قبل خافرة إدارية تابعة للفصيل البحري للديوانة بجرجيس وذلك يوم الخميس 16 جوان 2022.

وأشارت الديوانة إلى أنه بتفتيش هذا الجسم المشبوه المتمثل في كيس بلاستيكي عازل تمّ العثور داخله على 28 صفيحة تزن إجمالا 31.25 كلغ، وحيث يحمل الغلاف الخارجي لهذه الصفائح علامات لمواد خطرة، تمّ التعامل معها باتباع الإحتياطات المستوجبة في الغرض بالتنسيق مع وحدات جيش البحر والحرس البحري بالجهة وتمّ عرضها على الاختبار لدى المصالح العسكرية المختصة ليتبين أنها تحتوي على مادة الكوكايين المخدّرة.

وتم إثر استشارة النيابة العمومية الاذن بتحرير محضر حجز في الغرض وإحالة الملف إلى المصالح الأمنية المختصة لمواصلة التّحريات.

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