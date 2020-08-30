جرزونة: القبض على مجموعة من الأشخاص من أجل القتل العمد

تمكنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني ببنزرت المدينة، بعد مراجعة النيابة العمومية، من القبض على قاتل شاب (25 سنة) بمدينة جرزونة من ولاية بنزرت فجر اليوم 30 أوت 2020، أصيل الجهة نتيجة تعرضه لإصابة على مستوى القلب والكتف الأيمن بواسطة آلة حادة، وفق بلاغ صادر عن وزارة الداخلية.

وقد نجحت الوحدات في مداهمة منزل المظنون فيه، الذي ثبت أنه قاطن بجهة منزل عبد الرحمان والقبض عليه.

وبالتحري معه أفاد أنه أثناء مروره على مستوى مدرج الجسر المتحرك من جهة مدينة جرزونة إعترض سبيله الهالك رفقة 05 أشخاص، حيث تولوا الاعتداء عليه بالضرب فأستل آلة حادة « موسى » وأعتدى بدوره على شخصين منهم (من بينهم الهالك الذي توفي لاحقا بإحدى مستشفيات الجهة).

وأذنت النيابة العمومية بمراجعتها بإيقاف المظنون فيه والأشخاص الآخرين الذين تولوا الاعتداء عليه وحجز أداة الجريمة ومواصلة الأبحاث.

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