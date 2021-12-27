جرعة واحدة من التلقيح كافية لاجتياز امتحان رُخصة السياقة

أكدّت الجامعة الوطنية للنقل بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بلاغ لها اليوم الاثنين، أنه تبعا لتعطل إجراء الامتحانات التطبيقية للحصول على رخص السياقة، تدخلت الجامعة لدى مصالح وزارة النقل وتمّ الإقرار المبدئي للاكتفاء بالاستظهار بما يثبت تلقي جرعة واحدة من التلقيح لاجتياز الامتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة.

وأضافت الجامعة بأنّ المرسوم الرئاسي يمنع الدخول للفضاءات العمومية وسيارة التكوين هي ليست فضاء عمومي وليست مدرجة ضمن قائمة الأماكن المنصوص عليها بهذا المرسوم والتي تستوجب الاستظهار لدخولها بجواز التلقيح.

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