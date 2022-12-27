جريمة قتل منظف مقبرة‎‎: بطاقة إيداع بالسجن ضد الجاني

أعلن مصدر أمني في تصريح لإذاعة جوهرة أف أم اليوم الثلاثاء، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالمهدية أصدر اليوم بطاقة إيداع بالسجن ضدّ مرتكب جريمة قتل راح ضحيتها شخص كان بصدد تنظيف مقبرة بمعتمدية قصور الساف من ولاية المهدية.

وللتذكير فقد جدت صباح يوم 25 ديسمبر الجاري، جريمة قتل في مقبرة بقصور الساف تمثلت في اعتداء شخص مصنف لدى الوحدات الأمنية من مواليد 1998 على شخص آخر من مواليد 1987 مكلف بتنظيف المقبرة بحجر على مستوى الرأس مرددا عبارة « يا عدو الله » ، وكانت الإصابة التي تعرض لها المكلف بتنظيف المقبرة بليغة مما أدى إلى وفاته على عين المكان.

تجدر الإشارة إلى أن الجاني سبق إيواؤه بمستشفى الأمراض النفسية.

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