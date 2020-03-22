جزيرة جربة هي بؤرة لفيروس كورونا

أكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية خلال نقطة إعلامية اليوم الأحد 22 مارس 2020، أن جزيرة جربة من ولاية مدنين هي بؤرة لفيروس كورونا.

وأشارت بن علية إلى أن الوزارة تعمل حاليا على التكفل وعزل المصابين بالجهة حتى لا يتم انتشار العدوى للسكان .

وقالت بن علية إنه ثبت عدم إلتزام عائدين من الخارج بالعزل الصحي الذاتي، وهو ما سبب العدوى مع ثبوت وجود اختلاط بين السكان في منطقة في جربة، وتسجيل إصابة شخص لم يسافر ولم يختلط بأشخاص مسافرين، ما يكشف وجود عدوى أفقية من شخص يحمل الفيروس ولم يتم التعرف عليه.

وكان وزير الصحة عبد اللطيف المكي قد أكد في تصريح صحفي له اليوم، أن جزيرة جربة من ولاية مدنين تحتوي على 5 أو 6 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد مع تسجيل حالة مؤكدة بالفيروس لكنها غير مفسرة.

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