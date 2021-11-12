جسم يحترق في سماء تونس العاصمة: مدينة العلوم تُوضّح

أعلنت مدينة العلوم بتونس في بلاغ توضيحي اليوم الخميس، أن الجسم المحترق الذي شاهده شهود عيان في سماء تونس العاصمة وبعض المناطق المجاورة في حدود الساعة السادسة مساء بعد غروب الشمس وذلك يوم الخميس 11 نوفمبر 2021 هي كرة نارية وهي ظاهرة طبيعية نتيجة لاحتراق الحجارة النيزكية التي تخترق الغلاف الجوي للأرض على مستوى طبقة الايونسفير.

وكان هذا الجسم في شكل كرة سريع الحركة ودامت الظاهرة حسب التقريب حوالي 30 ثانية.

وأكدت مدينة العلوم أن متابعة مثل هذه الأجسام التي تخترق الغلاف الجوي فجأة يتطلب إرساء شبكة وطنية لمراقبة السماء بصفة متواصلة.

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