جلال القادري: مباراتنا أمام أستراليا صعبة ونسعى لحصد النقاط

أكد مدرب المنتخب التونسي جلال القادري في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، السعي لتحقيق الفوز غداً أمام المنتخب الأسترالي على ملعب الجنوب ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة لكاس العالم لكرة القدم 2022.

وقال القادري « في كرة القدم لا تشبه مباراة أخرى.. كنا نتمنى أن نحصد ثلاث نقاط في مباراتنا السابقة أمام الدنمارك لكننا أهدرنا العديد من الفرص، وسنركز غداً لعدم إهدار الفرص ونحن نعرف أن المباراة ستكون صعبة والمستوى العالي للمنافسين يفرض علينا التعامل مع الضغط، ونسعى لأن نقدّم مردوداً إيجابياً، كما أن عامل مساندة وتشجيع الجمهور التونسي لنا داخل الملعب سيساعدنا لتحقيق أفضل النتائج ».

وأضاف: « حصلنا على نقطة في المباراة الأولى من منافس قوي، وعلينا أن نثبت قدراتنا، حيث نحتاج الفوز على أستراليا، وهو منتخب صاحب قدرات كبيرة، وظهر بمستوى مميز خلال الفترة الماضية، ومواجهة فرنسا ليست مقياساً لتقييمه ».

وتابع: « نعرف جيداً نقاط الضعف والقوة للمنتخب الأسترالي هو منتخب آسيوي محترم بمواصفات أوروبية ويتميز بمستويات بدنية عالية جداً ومميز على مستوى السرعة، ويجيد التعامل مع الكرات الثابتة، ولكن هو كغيره من المنتخبات لديه نقاط الضعف وسنعرف كيف نتعامل معها ».

وأشار القادري إلى أن المنتخب الأسترالي ليس أقل قوة من منتخب الدنمارك وقال: « يجب علينا معرفة كيفية التعامل معه ولدينا القدرة لتقديم مردود جيد. نمتلك 26 لاعباً ولدي ثقة في المجموعة، كما أن اللاعبين الاحتياطيين والمعوضين سيكونون في قيمة اللاعبين الأساسيين بالتشكيلة ».

وأكد القادري أن مواجهة أستراليا ستكون متكافئة بين المنتخبين وهي مباراة تمثل مفتاح التأهل.. وقال: « يجب ان نُحسن التعامل مع المباراة لنحصد النقاط الثلاث ».

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