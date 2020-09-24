جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع الصحي والتربوي يوم 2 أكتوبر

أشرف رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي صباح اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس.

وأقرّ المكتب عقد جلسة عامة يوم 02 أكتوبر 2020 يتضمّن جدول أعمالها:

-حوارا مع الحكومة حول حقيقة الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتّخذة للحد من مخاطر انتشار فيروس كوفيد- 19.

-المصادقة على مشروع قرار يتعلّق بإقرار إجراءات استثنائيّة لعمل مجلس نواب الشعب.

وكان المكتب تدارس « مشروع قرار من الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب يتعلّق بإقرار إجراءات استثنائيّة لعمل مجلس نواب الشعب » أعدّه فريق من المكتب حسب قراره في اجتماعه بتاريخ 1 سبتمبر 2020، وقرّر المكتب مراسلة الكتل البرلمانيّة لعرض مشروع القرار المذكور وقبول مقترحاتها على أن ينظر المكتب لاحقا في الصيغة النهائيّة لمشروع القرار التي ستُعرض على الجلسة العامة.

وعاين المكتب مطلب انضمام النائب ليليا بالليل إلى كتلة الإصلاح.

كما عاين المكتب مراسلة من رئيس كتلة حركة النهضة تتضمّن مبادرة لسحب مشاريع اللوائح التي تقدّمت بها سابقا لمكتب المجلس وحدّد موعد عرضها على الجلسة العامّة ليوم 02 أكتوبر 2020، مع دعوة مختلف الكتل البرلمانيّة إلى التوافق على تعليق العمل بالفصل 141 من النظام الداخلي إلى حين إجراء التعديلات المطلوبة عليه .

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