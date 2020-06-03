جلسة عامة للحوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا

يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة اليوم الإربعاء 03 جوان 2020، بداية من الساعة العاشرة صباحا (س 00. 10).

ويتضمن جدول الأعمال:

1) النظر – طبقا لأحكام الفصل 141 من النظام الداخلي- في مشروع لائحة تتعلق بإعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل.

2) حوار حول الديبلوماسية البرلمانية في علاقة بالوضع في ليبيا.

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