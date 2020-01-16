جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا

اخر تحديث : 16/01/2020

مكتب البرلمان

أقرّ مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه ظهر اليوم الخميس 16 جانفي 2020، عقد جلسة عامة للحوار مع الحكومة حول الوضع في ليبيا وتداعياته المحتملة على تونس وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وأقرّ المكتب تكوين مجموعات الصداقة، كما نظر في مواضيع تتّصل بالنشاط الخارجي للمجلس.
كما أحال المكتب جملة من الأسئلة الكتابية الى الحكومة، وأحال الصيغة الجديدة لمشروع القانون المتعلق بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني المُقدّمة من الحكومة على اللجنة المعنيّة.


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