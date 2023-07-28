جلسة عمل بالقصبة حول مشاريع الانتقال الطاقي

أشرفت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان الجمعة 28 جويلية 2023 بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل خصّصت لمتابعة برنامج عمل وزارة الصناعة والمناجم والطاقة فيما يتعلق بمشاريع الانتقال الطاقي.

وتم خلال هذه الجلسة عرض مذكرة حول تقدم برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية ومدى تقدّم إنجاز مشاريع النجاعة والرصانة الطاقية ومشاريع انتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة.

كما تم التطرق إلى منظومات إنتاج الكهرباء وتوزيع المحروقات والحرص على تزويد السوق بهذه المنتجات بالطريقة المثلى خاصة خلال فترة ذروة الاستهلاك.

وأكّدت رئيسة الحكومة على ضرورة الإسراع بتنفيذ مختلف المشاريع والبرامج في أقرب الآجال خصوصا منها الإنتاج الذاتي من الكهرباء من الطاقات المتجددة.

كما دعت رئيسة الحكومة الى مزيد التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل المعنية لبلوغ الأهداف المرسومة فيما يتعلق بالنجاعة والرصانة الطاقية، مؤكدة على ضرورة ضبط خطة عاجلة لتنفيذ مختلف العمليات المبرمجة والتي تستهدف القطاع العمومي.

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