جلسة عمل بين الحكومة واتّحاد الشغل واتحاد الصناعة

اخر تحديث : 15/08/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

بودن وماجول والطبوبي

انعقدت اليوم الاثنين 15 اوت 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل بين الأطراف الثلاثة وهي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويأتي ذلك تجسيما للبلاغ المشترك الصادر يوم الجمعة الموافق ليوم 12 أوت 2022 الممضى بينها.
وتم تحديد انطلاق الجلسات الحوارية فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية خلال هذا الأسبوع.


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