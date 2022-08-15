جلسة عمل بين الحكومة واتّحاد الشغل واتحاد الصناعة

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إمضاء بيان مشترك بين الحكومة واتّحاد الشغل للانطلاق في إصلاح المؤسسات العمومية أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي في نقطة صحفية اليوم الأربعاء، خلال إمضاء البيان المشترك بين ال ...

غدًا الأربعاء: جلسة تفاوض بين وفدي الحكومة واتحاد الشغل تُعقد يوم غدٍ الأربعاء 26 ديسمبر 2018، جلسة تفاوض بين وفد من المكتب التنفيذي للاتحاد العام ...

جلسة تفاوض جديدة بين الحكومة واتحاد الشغل بعد ظهر اليوم تنعقد بعد ظهر اليوم الاثنين 7 جانفي 2019، وتحديدا على الساعة الثالثة، جلسة تفاوض بين وفد م ...