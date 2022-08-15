جلسة عمل بين الحكومة واتّحاد الشغل واتحاد الصناعة

انعقدت اليوم الاثنين 15 اوت 2022 بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل بين الأطراف الثلاثة وهي الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
ويأتي ذلك تجسيما للبلاغ المشترك الصادر يوم الجمعة الموافق ليوم 12 أوت 2022 الممضى بينها.
وتم تحديد انطلاق الجلسات الحوارية فيما يتعلق بالجوانب الاجتماعية والاقتصادية والمالية خلال هذا الأسبوع.
كلمات البحث :اتحاد الشغل;اتحاد الصناعة;جلسة عمل;حكومة
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